San Leone, i portavoce agrigentini del M5S pronti a riacquistare i vasi

La distruzione dei vasi decorati del Lungomare delle Dune, a San Leone – Agrigento, ha prodotto rammarico nella popolazione agrigentina e i portavoce del Movimento 5 Stelle Filippo Perconti, Rino Marinello, Azzurra Cancelleri, Michele Sodano e Rosalba Cimino e Giovanni Di Caro, si sono offerti di riacquistarli per la sostituzione.

“Abbiamo deciso di destinare una parte del nostro stipendio per la ricostruzione di questi vasi, vogliamo dare prova concreta di vicinanza ai cittadini e alle istituzioni locali, supportando le nostre amministrazioni e valorizzando i nostri luoghi: San Leone e il suo mare, le tante bellezze e i suoi colori non saranno offuscati da atti isolati del genere”, dichiarano in una nota congiunta i portavoce agrigentini del Movimento Cinque stelle. Teniamoci stretto il valore e il pregio del nostro territorio, in questa fase, ancora segnata dall’emergenza sanitaria, è il momento di essere più consapevoli che quello che abbiamo va custodito, siamo orgogliosi di contribuire e fare la nostra parte”.

L’Accademia di Belle Arti provvederà alla ristallazione dei vasi mentre il Comune si è impegnato a munire la zona di telecamere di sorveglianza.”