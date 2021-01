Santa Margherita di Belice, al via progetto per recupero ex stazione ferroviaria

Il Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice nella seduta del 28 dicembre 2020 ha deliberato di modificare il piano triennale delle opere pubbliche per l’inserimento del progetto di“Recupero dell’edificio della ex stazione ferroviaria di c/da Gulfa da destinare a servizi per il territorio”.

“Il progetto, di livello esecutivo, dichiaraa il Sindaco Franco Valenti, verrà presentato al G.A.L. Valle del Belice al fine di ottenere un finanziamento di € 500.000 per la ristrutturazione totale dell’edificio e la sistemazione dell’area circostante.”

Il progetto:

Il corpo principale dell’edificio manterrà inalterate le caratteristiche distributive ed architettoniche. All’ingresso centrale verranno aggiunti altri due accessi, realizzati trasformando le finestre poste ai lati in porte finestre (ciò per garantire l’accessibilità a tutti i locali alle persone diversamente abili). Gli ambienti al piano terra ed al secondo piano rimarranno immutate le loro caratteristiche dimensionali, le volte ed i camini saranno ripristinati. Al piano terra ed al secondo i servizi igienici saranno dislocati nel nuovo corpo di fabbrica. Al piano terra verrà posizionato un wc per disabili ed un locale da adibire a biglietteria per la fermata delle autolinee presente sulla strada statale. L’area esterna potrà ospitare eventi fieristici o piccole manifestazioni rurali o di commercio di prodotti tipici locali. Stand e gazebo potranno essere dislocati all’interno del giardino ed in prossimità dei percorsi pedonali, in numero tale da soddisfare le esigenze delle piccole aziende del territorio della valle del Belìce.