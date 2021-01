Sciacca, contributo regionale per un parco giochi inclusivo

Il parco giochi inclusivo di Sciacca è stato inserito nello scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili. Al Comune di Sciacca è stato notificato il decreto di approvazione a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali del lavoro. Ne danno notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Il Comune di Sciacca ha presentato il progetto di parco giochi inclusivo nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Siciliana “in favore dei Comuni dell’Isola per fornire spazi pubblici comunali destinati al gioco, forniti di attrezzature utilizzabili dai minori con disabilità. Ciò al fine di favorirne l’integrazione e la socializzazione” per un finanziamento complessivo disponibile di 3.825.000 euro.

Qualche settimana fa l’approvazione della graduatoria definitiva “distinguendo tra istanze ammesse e finanziabili, istanze ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse e istanze non ammesse”. La Regione – come si legge nel decreto – ha nei giorni successivi messo a disposizione ulteriori fondi (2.570.000 euro) “ritenendo rilevante poter dotare i Comuni di spazi gioco fruibili sia da bambini normodotati che disabili, dove i minori, ognuno con le proprie abilità, possano trovare concrete opportunità di gioco e di relazione favorendo così i processi di integrazione sociale”. Quindi ha provveduto a uno scorrimento della graduatoria includendo tra i progetti ammessi e finanziabili le istanze presentate da altri 63 Comuni tra cui Sciacca con un contributo concesso – si legge nella graduatoria – di 39.270 euro.