Trova petardo per strada: bambino di 8 anni perde due dita

Un bambino di 8 anni ha perso due dita della mano sinistra per l’esplosione di un petardo che aveva trovato per terra ieri sera a Catania. Il piccolo e’ stato portato nell’ospedale Cannizzaro dove e’ stato sottoposto ad un intervento d’urgenza dall’equipe medica del reparto di Chirurgia plastica diretto dal professore Rosario Perrotta. I medici stanno cercando di conservargli la funzionalita’ dell’arto. Sempre a causa dei ‘botti’ di Capodanno nell’ospedale Cannizzaro e’ ricoverato anche un Un 73enne di Paterno’ per una ferita alla mano sinistra. Mentre un 25enne di Catania e’ stato medicato al volto al pronto soccorso e poi e’ stato dimesso

