Controlli anticovid ad Agrigento, 5 sanzionati: oggi scatta la zona arancione

In questi giorni sono aumentati i controlli anti Covid delle Forze dell’ordine, tra la vigilia e il giorno di Capodanno, i cittadini agrigentini hanno adottato tutte le regole previste dal decreto Natale, solo cinque le sanzioni elevate dai Carabinieri a dei soggetti che si trovano fuori casa senza una motivazione valida.

Dopo i giorni rossi di Capodanno e prima del giorno dell’Epifania il 4 Gennaio si torna in zona arancione.

In zona arancione i negozi sono aperti, vengono sospese le attività dei servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Si può ordinare cibo a domicilio. E fino alle 22 è possibile anche comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto. E’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, senza necessità di autocertificazione, tra le ore 5 e le 22, quando scatta invece il «coprifuoco». Durante le ore notturne, per uscire, anche in zona arancione serve l’autocertificazione; resta vietato spostarsi tra le Regioni.