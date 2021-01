Coronavirus, Silvio Cuffaro: “Cena di Natale devastante per il nostro territorio”

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha commentato con un messaggio postato sui social i risultati – ancora ufficiosi poiché non certificati ancora dall’Asp di Agrigento – di alcuni tamponi rapidi effettuati negli scorsi giorni. Secondo una prima stima sarebbero oltre trenta le persone risultati positive al coronavirus.

“I dati ufficiali ci indicano due soggetti positivi ma la situazione reale, venuta fuori dai tamponi effettuati con i volontari e dai laboratori privati, ci dice che ci sono oltre trenta positivi al Covid-19. Si tratta di intere famiglie ma attenderemo il risultato finale con il tampone molecolare dell’Asp. La cena di Natale è stata devastante per il nostro territorio. So che è una festa che riunisce le famiglie anche se molti non hanno ascoltato le disposizioni governative. Non possiamo che fare una semplice riflessione: si è sbagliato. Non dobbiamo continuare così.”