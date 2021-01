Infrastrutture nisseno, Mancuso (FI): “Con la riprogrammazione dei fondi POC al via nuovi investimenti per almeno 3 milioni di euro, nel 2021 faremo i sopralluoghi”

“L’anno che verrà sarà determinante per gli imminenti interventi a carattere infrastrutturale nel nisseno. Ai circa 3 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sul piano viario, che ormai sono certezze derivate dal POC, già dai primissimi giorni dell’anno, insieme all’assessore al ramo, Marco Falcone, dedicherò un’intera giornata ai sopralluoghi nei 13 comuni del Vallone. In particolar modo, oltre ai cantieri già finanziati dalle APQ per oltre 5 milioni di euro, controlleremo le criticità sui tratti stradali della Mussomeli-Villalba, della Marianopoli-Caltanissetta e delle diverse strade provinciali del circondario. Ciò che negli anni passati è stato trascurato adesso sarà prioritario. Siamo sensibili agli appelli dell’opinione pubblica e dei comitati, senza per questo volerci sostituire al Libero Consorzio. La vergogna dei disagi sulla viabilità nissena deve però conoscere la parola fine. Non è possibile che ogni inverno, nel Vallone si rischia la vita per il pericolo frane, fango e altre calamità naturali. Lavoreremo in sinergia per il territorio”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.

