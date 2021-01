Parchi Giochi inclusivi, passato in Commissione Bilancio all’Ars l’emendamento che stanzia 1 milione di euro per loro realizzazione

Disco verde in Commissione Bilancio all’Ars per l’emendamento presentato dal deputato regionale di Forza Italia, on. Mario Caputo, che aumenta di un milione di euro il fondo destinato ai Comuni per finanziare la realizzazione di Parchi Giochi inclusivi. La richiesta di implementare il finanziamento era stata sollecitata da molti Amministratori locali, i cui Comuni erano stati esclusi, pur essendo inseriti in graduatoria per l’insufficienza dei fondi.

“L’approvazione del mio emendamento – dichiara Caputo – consentirà ad almeno altri 40 comuni siciliani di essere recuperati dalla graduatoria regionale e ottenere i finanziamenti per realizzare queste importanti strutture con grande valenza sociale. I parchi giochi inclusivi, infatti, sono destinati anche a ragazzi con disabilità, che potranno quindi godere di spazi pubblici appositamente attrezzati, ove svolgere non soltanto attività ludiche ricreative ma anche attività riabilitative. Si tratta di piccole ma significative conquiste di civiltà, oltre che di rilancio dei nostri territori, anche dal punto di vista sociale, anche in favore dei nuclei familiari che potranno godere di spazi attrezzati a verde. Mi auguro che anche Monreale, in precedenza esclusa, possa rientrare in questo nuovo finanziamento”.