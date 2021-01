Quasi 400 vaccini somministrati in provincia di Agrigento

Archiviata la prima giornata del V-Day anche nell’agrigentino. Al via ieri la campagna con la somministrazione delle dosi per il personale sanitario dei quattro ospedali della provincia. In tutto sono state 373 le persone vaccinate. C’è anche il primo sindaco che si è sottoposto al vaccino. Si tratta di Pino Spinelli, primo cittadino di Calamonaci, che è anche infermiere dell’ospedale di Ribera.

