Ravanusa, auto avvolta dalle fiamme: indagano i Carabinieri

un’auto un’Alfa Romeo 146 di proprietà di un dipendente comunale di 52 anni, in sosta in via Tiberio Gracco, zona non lontana dal centro storico di Ravanusa, è stata distrutta dalle fiamme.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e i carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinati dalla compagnia di Licata che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo.

Al momento nessuna pista viene esclusa.