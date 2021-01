Rinnovati 56 contratti ai dipendenti del comune di Porto Empedocle

Prorogato di un altro anno il contratto ai dipendenti del Comune di Porto Empedocle. Sono in tutto 56 lavoratori che adesso potranno affrontare il nuovo anno con maggiore serenità.

Le dichiarazioni del sindaco Carmina: “Oggi la Giunta al completo ha deliberato la prosecuzione fino al 31.12.2021 dei dipendenti con contratto a tempo determinato. In costante coordinamento con l’ARS , con senso di responsabilità , per garantire le funzioni dell’ Ente ed i lavoratori , abbiamo deliberato tra i primi, tra i comuni dissestati , la prosecuzione che permette a 56 famiglie di trascorrere un sereno fine anno e guardare al futuro con ottimismo.Il riequilibrio definitivo e la richiesta di stabilizzazioni restano nostri primari obiettivi per l’anno che verrà, a compimento del grandissimo lavoro fatto Buon Anno ai 56 lavoratori dell’Ente.Buon anno Porto Empedocle!”