Scontro auto-scooter: muore 16enne

Un tragico incidente si è verificato ieri sera a Mazara del Vallo, nel trapanese.

Nell’impatto tra uno scooter Yamaha e una Fiat Cinquecento ha perso la vita un 16enne, Flavio F. conducente del maxi scooter, con a bordo un suo coetaneo A.S., rimasto ferito, che si è scontrato con la Fiat 500 condotta da A.M., 20 anni, che in quel momento stava tornando a casa dal lavoro.

Ferito, invece, un altro giovane che si trovava sulla moto.

Flavio è la prima vittima di incidente stradale del 2021.

Sul posto il personale sanitario che però ha potuto solamente costatare il decesso del ragazzo. Al via le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.