Cane cade in una cisterna a Maddalusa: salvato dai Vigili del Fuoco

Una storia a lieto fine quella conclusa oggi ad Agrigento con il salvataggio di un cane da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. Una coppia di agrigentini non aveva notizie ormai da un giorno del proprio cane, un setter inglese. Dopo alcune ricerche l’animale è stato trovato all’interno di una cisterna dove, per cause ancora da chiarire, era caduto. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che, una volta giunti sul posto, sono riusciti a salvare il cane riportandolo in superficie. Grande gioia per i proprietari che hanno così potuto riabbracciare il cucciolo.

