Donna picchiata a sangue dal compagno, trasferita in ospedale

Una donna di 40 anni di Vittoria si trova ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria a seguito delle lesioni provocate dal compagno che l’avrebbe picchiata. Sulla vicenda è stata aperta una indagine dalla polizia che ha identificato il presunto aggressore per essere interrogato.

La posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti che ascolteranno la testimonianza della compagna per avere certezze su quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, la donna non corre pericoli di vita, ha rimediato delle contusioni giudicate guaribili in pochi giorni ma difficilmente potrà dimenticare quell’aggressione, che avrà delle conseguenze psicologiche.