Minaccia i familiari nonostante il divieto di vederli, arrestato

I carabinieri di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, hanno tratto in arresto G.M., cinquantenne palazzolese, con precedenti penali, raggiunto da un’ ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura.

L’uomo nei mesi scorsi, al termine delle indagini condotte dai militari, era stato già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in quanto ritenuto autore di maltrattamenti verso familiari. Nonostante la misura, avrebbe continuato a molestare ed a minacciare i conviventi, i quali si sono presentati nella caserma della stazione di Palazzolo per denunciare il comportamento del cinquantenne.

Il giudice per le indagini preliminari, sulla scorta delle indagini svolte, ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di aggravamento della misura cautelare e così l’uomo, una volta tratto in arresto, è stato accompagnato in una altra abitazione, agli arresti domiciliari.