Agrigento, beccati ad abbandonare rifiuti per strada: due sanzioni

Sono stati beccati a depositare rifiuti per strada e per loro è scattata la sanzione di 600 euro.

Comincia male questo 2021 per quanti hanno l’abitudine di abbandonare il sacchetto dei rifiuti indifferenziati per la strada creando, o comunque alimentando, quelle discariche di pattume che tanto danneggiano l’immagine della città e le casse del Comune. La nuova strategia della Polizia Municipale, diretta dal col. Gaetano Di Giovanni, ha infatti permesso di cogliere sul fatto due persone intente a lasciare i propri rifiuti indifferenziati sul marciapiede di via Imera, una delle zone più colpite da questo triste fenomeno. Bloccate, identificate e sanzionate, probabilmente nel futuro preferiranno mettersi in regola piuttosto che rischiare di venire multati per la seconda volta con un’accusa di recidiva. Mille e duecento euro di multa e il rischio di venire beccati altre volte non sono una scelta molto intelligente. L’azione della Polizia Municipale, infatti, non si è esaurita, anzi. Quattro squadre, dall’inizio dell’anno, sono in azione in tutta la città mentre un sistema di video sorveglianza verrà attivato nelle zone più colpite dall’incivile abitudine.

