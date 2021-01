Controlli anti-covid ad Agrigento: 8 sanzioni

Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine sul rispetto delle norme imposte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state otto le sanzioni elevate dai carabinieri nella giornata di ieri. Quattrocento euro di multa per sei agrigentini e due immigrati.

Un uomo e una donna sono stati sorpresi addirittura ubriachi nei pressi di via Pirandello, ad Agrigento, intenti a effettuare bisogni proprio davanti ad alcuni residenti increduli. Per loro è scattata la sanzione di 400 euro.