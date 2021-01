Minaccia farmacista per avere farmaco: denunciato

Entra in una farmacia in via Atenea minacciando la titolare di consegnargli il Rivotril, farmaco anche conosciuto come “l’eroina dei poveri”. Al diniego della farmacista, che ha spiegato che per ottenere questa tipologia bisogna necessariamente avere una prescrizione medica, l’uomo è andato in escandescenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno riportato la calma denunciando il 50enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di minacce.

