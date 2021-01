Spara al vicino per questione di confini: arrestato 80enne

Al termine di una lite per questioni di vicinato nelle campagne di Rodi Milici (Me), in contrada Calvano, un pensionato ha ferito al torace, con un colpo di pistola, L.R. di 64 anni. Con l’accusa di tentativo di omicidio i carabinieri hanno arrestato un anziano di 80 anni, P.F. a Terme Vigliatore nella cui abitazione sono stati trovati e sequestrati un revolver Smith&Wesson calibro 38 e dei fucili da caccia, regolarmente detenuti. L’arrestato e’ stato rinchiuso in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima e’ ricoverata, in prognosi riservata, nell’ospedale Papardo di Messina.

loading..