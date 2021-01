Befana solidale a Catania, ristoratori Fipe e pasticceri preparano pranzo per mille famiglie bisognose

In occasione della festa dell’Epifania, la FIPE- Federazione Italiana Pubblici Esercizi, sostenuta dalla Confcommercio di Catania e con il patrocinio del Comune di Catania, organizza un pranzo per le famiglie bisognose.

Martedì 5 gennaio, dalla sede di via Mandrà, son partiti pasti per 1000 famiglie distribuiti dalla Protezione Civile a parrocchie ed enti senza scopo di lucro che operano sul territorio. Ad affiancare la FIPE nella preparazione ci sarà anche l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri etnei.

“Nonostante il momento che stiamo attraversando, i ristoratori della FIPE non stanno con le mani in mano -. afferma il presidente provinciale di FIPE Ristoranti Giovanni Trimboli – Il futuro è incerto per le nostre attività e anche se il settore della ristorazione è in piena crisi vogliamo essere in prima linea, coscienti che la strada per il ritorno alla normalità sarà lunga e in salita”.