Campobello di Licata, Comune: acquisto di materiali elettrici ed edili

La Pubblica amministrazione, con determina dirigenziale, ha deciso l’acquisto di materiale elettrico, l’affidamento alla ditta “Nuova Riel” di Canicattì, per 2 mila euro. Il Comune ha inoltre acquistato materiale edile per interventi da eseguire in amministrazione diretta, per la somma di 4 mila euro, acquisto dalla locale ditta “La Mattina Vincenzo”.

Giovanni Blanda