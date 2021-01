Diffonde foto e video dell’ex fidanzata: chiesto rinvio a giudizio per 32enne

Il sostituto procuratore Sara Varazi ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un 32enne di Cattolica Eraclea, accusato di aver diffuso immagini e materiale riservato che riguarda all’ex fidanzata. E’ il primo caso di Revenge Porn, dall’introduzione della norma, in provincia di Agrigento. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 8 febbraio davanti il Gup del Tribunale di Agrigento Luisa Turco.

Nelle scorse ore è stato peraltro arrestato dai carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea per aver devastato gli uffici del Comune in seguito ad un litigio con alcuni colleghi. Il 32enne è un lavoratore socialmente utile. Secondo l’accusa avrebbe diffuso materiale esplicito dell’ex fidanzata. Quest’ultima lo ha denunciato. In seguito ad una perquisizione delle forze dell’ordine sarebbero stati rivenuti i file nei supporti informatici. Il 32enne è difeso dall’avvocato Salvatore Pennica che potrà chiedere riti alternativi o il patteggiamento della pena.