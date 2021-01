In escandescenza al comune di Cattolica: arrestato lavoratore socialmente utile

A Cattolica Eraclea nella giornata di ieri un giovane pregiudicato di 32 anni si è recato al Comune per la conta delle ore svolte durante i lavori socialmente utili, durante un diverbio con il dipendente è andato in escandescenza e ha lanciato dal primo piano dell’immobile scrivania, sedia, estintore e altri oggetti presenti in stanza. Lanciato l’allarme sono giunti i Carabinieri della locale stazione che arrestavano l’uomo con l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. In attesa di giudizio per direttissima il ragazzo si trova ai domiciliari presso la propria abitazione

