Liceo linguistico e liceo delle scienze applicate sono i nuovi indirizzi di studio attivi al Liceo Martin Luther King di Favara

Il Liceo Martin Luther King di Favara, presieduto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella, accoglie il nuovo anno con una grande novità . Da oggi, infatti, sono ufficialmente attivi due indirizzi di studio nuovi e tanto attesi dall’utenza del territorio: il liceo delle scienze applicate ed il liceo linguistico. L’offerta formativa del liceo Martin Luther King, già molto ricca e varia, si amplia, cresce, si migliora, si uniforma alle richieste dell’utenza, in modo da fare del Liceo M.L.. King una scuola per tutti e per ciascuno, come afferma sempre la Dirigente Scolastica dell’Istituto. Dal 4 al 25 gennaio sono attive le iscrizioni per le classi prime, che potranno scegliere tra : liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, liceo delle scienze umane , liceo delle scienze umane con opzione economico sociale, liceo artistico audiovisivo multimediale, un ventaglio formativo formato da 6 indirizzi di studio al servizio di tutta la provincia di Agrigento. Il Liceo M.L.King e le sue attività sono visionabili in sintesi al seguente link : https://linktr.ee/mlking.

loading..