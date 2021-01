Lotteria Italia: vinti 50 mila euro a Cammarata

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto E409084 venduto a Pesaro (Pu). Il secondo premio da 2.000.000 euro va al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in provincia di Palermo. Il terzo premio da 1 milione di euro e’ stato vinto dal biglietto A 066635 venduto a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Il quarto premio da 500 mila euro va al tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250.000 euro va al tagliando A 211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno. – serie L numero 361795 venduto a Cammarata (Agrigento); – serie F numero 031174 venduto a Roma; – serie C numero 145481 venduto a Teramo; – serie L numero 488089 venduto a Roma; – serie D numero 199428 venduto a San Lazzaro di Savena (Bologna); – serie F numero 342799 venduto a Roma; – serie M numero 228397 venduto a Roma; – serie F numero 399795 venduto a Genova; – serie L numero 297508 venduto a Omegna (Verbano); – serie F numero 496538 venduto a Messina; – serie B numero 275673 venduto a Portici (Napoli); – serie G numero 239632 venduto a Catania; – serie L numero 433512 venduto a Bologna; – serie A numero 108977 venduto a San Vendemiano (Treviso); – serie F numero 145395 venduto ad Ales (Oristano); – serie C numero 378784 venduto a Casoria (Napoli); – serie L numero 421708 venduto a Roma; – serie E numero 204241 venduto a Pavia; – serie D numero 181685 venduto a Bassano del Grappa (Vicenza); – serie L numero 252078 venduto a Torino; – serie L numero 353476 venduto a Reggio Emilia; – serie L numero 295715 venduto a Bisaccia (Avellino); – serie M numero 119165 venduto a Morro d’Oro (Teramo); – serie A numero 439501 venduto a Cuneo; – serie D numero 185616 venduto a Torino.