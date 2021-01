Minaccia nuovamente farmacista e prende a calci volante: arrestato

Questa volta sono scattate le manette per un tunisino trentenne che nelle scorse ore si è reso protagonista di incresciosi episodi nel centro di Agrigento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato prima un farmacista in via Atenea cercando di ottenere il “ritrovil”. Dopo esser stato allontanato dai poliziotti, che lo hanno pure denunciato per minacce, sarebbe ritornato nella stessa farmacia questa volta brandendo nelle mani un grosso petardo avanzando nuove pretese e minacce.

Non contento avrebbe anche colpito con alcune pedate una Volante della Polizia di Statoparcheggiata tra via Pirandello e via Empedocle provocando danni alla carrozzeria. Ma questa volta per lui sono scattate le manette.