Rifiuti, attivato il servizio porta a porta per “Favara Ovest”

Dal 2 gennaio 2021 è stato attivato il servizio di raccolta rifiuti differenziata porta a porta presso la zona recentemente interessata dalla rettifica dei confini, denominata Favara Ovest.

“Pertanto, fa sapere l’assessore Giuseppe Bennica, tutti i cittadini residenti in detta zona, dovranno osservare il calendario di raccolta comunale in vigore nel Comune di Favara.“

Tutti i servizi, compreso lo spazzamento delle strade ed il ritiro dei rifiuti quindi non incideranno più nelle casse del Comune di Agrigento. Essendo venuto meno questo quartiere l’amministrazione Comunale di Agrigento ha deciso di chiedere al raggruppamento d’imprese che hanno in appalto i rifiuti nel capoluogo di potenziare i servizi in altre zone della città dove è necessario.