Campobello di Licata è stata  inserita nel progetto nazionale di Servizio civile “Stre”

Come deciso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie, su sollecitazione dell’associazione “Misericordia”, Campobello di Licata è stata inserita nel progetto nazionale di Servizio civile denominato “Stre”, per cui si avrà una unità in servizio civile che si occuperà specificatamente di protezione civile. Si invitano i giovani dai 18 ai 29 anni, con competenze e volontà, di contribuire in questo settore e a presentare la domanda di partecipazione al bando di servizio civile finanziato dal Ministero per le politiche sociali, la cui scadenza è prevista per il prossimo 8 febbraio.

Giovanni Blanda