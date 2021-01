Colpi di pistola contro i locali della segreteria dell’Università a Palermo

Vigili del fuoco e carabinieri stanno passando al setaccio la facciata degli uffici della segreteria dell’Università in via Ernesto Basile a Palermo per cercare i fori provocati dai proiettili trovati questa mattina all’interno degli uffici.

In un primo momento sembrava che le ogive trovate circa 12 fossero state abbandonate dentro. Dopo un ulteriore sopralluogo è emerso che qualcuno ha sparato da fuori.

L’ipotesi è che alla mezzanotte tra il 31 dicembre e il primo dell’anno sono stati esplosi dei colpi di pistola in direzione degli uffici della segreteria. Nei muri in cartongesso sono stati trovati già alcuni fori.