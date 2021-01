Conferimento rifiuti scorretto, dal 15 gennaio scattano i controlli

Continua l’attività di controllo e sanzionamento da parte della Polizia Municipale nei confronti di chi conferisce i rifiuti in modo non corretto, e cioè in orari e modalità non conformi. Oggi sono state elevate le prime multe di 50 euro ai trasgressori e il monitoraggio continuerà.

Il vicesindaco di Agrigento, Aurelio Trupia in una nota informa i cittadini che “a partire dal 15 gennaio, non verranno più raccolti i rifiuti che non sono inseriti nei mastelli. Sarà una squadra ecologica della Polizia Municipale ad avere il controllo, che non riguarderà solo i rifiuti, ma anche i proprietari di animali domestici che non provvederanno a raccogliere le deiezioni dei propri animali”.

L’amministrazione, per venire incontro alle esigenze dei proprietari di cani, provvederà a installare nelle strade, in cui maggiore si presenta il problema, ulteriori contenitori di deiezioni canine.