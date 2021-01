Scippano borsa ad anziana e scappano

E’ caccia a due malviventi che hanno scippato la borsa ad un’anziana in via Manzoni, ad Agrigento. I due balordi hanno seguito la pensionata e, approfittando della scarsa presenza di altre persone, sono entrati in azione con una mossa rapida sottraendole la borsa. Poi la fuga verso via Esseneto.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno raccolto le prime testimonianze. Subito dopo è scattata la ricerca dei due autori che per il momento sono riusciti a fuggire.