Tamponamento a catena a Licata: 6 feriti sulla Statale 115

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, a Licata, in provincia di Agrigento, dove il traffico e’ temporaneamente bloccato all’altezza del km 240. Lo rende noto l’Anas. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti 4 veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada.

