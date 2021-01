31enne scivola e muore in un dirupo durante battuta di caccia

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un giovane cacciatore messinese, Roberto Garigale, 31 anni, del quale non si avevano più notizie da ieri. Era scomparso sui monti tra Roccafiorita e Mongiuffi Melia, nel Messinese, dove si era recato insieme al suo cane per una battuta di caccia. Questa mattina il cadavere è stato trovato in fondo ad un dirupo.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Taormina, il giovane è caduto accidentalmente per diverse decine di metri lungo il dirupo, morendo praticamente sul colpo per i gravi traumi riportati. Il corpo è stato individuato questa mattina dagli uomini della Protezione civile di Furci Siculo e dei Carabinieri e della Polizia metropolitana che fin da ieri si erano messi alla ricerca del giovane. A far scattare le ricerche era stata la segnalazione dei familiari allarmati perchè il giovane non rispondeva più al telefono. Erano cominciate le ricerche che avevano portato sulle montagne di Roccafiorita nei pressi del monte Kalfa in una zona a confine tra Roccafiorita e Mongiuffi Melia.