Cita il comune di Agrigento in giudizio dopo caduta con lo scooter

Il comune di Agrigento è stato citato in giudizio da un giovane per un incidente stradale – avvenuto il 20 gennaio 2020 in via Petrarca- che lo vide cadere sul selciato a causa – è questa la contestazione mossa – di un tombino mal posizionato. Adesso l’Ente, difeso dall’avvocato Alfonsa Gueli, dovrà comparire dinanzi al giudice di pace. Il giovane riportò alcune ferite dopo la caduta e fu costretto alle cure mediche del pronto soccorso.

