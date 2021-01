Compie 100 anni e indossa fascia tricolore per un giorno: festa ad Alessandria della Rocca

Festeggia cento anni di vita e il comune gli porta la fascia tricolore per un giorno. E’ accaduto ad Alessandria della Rocca, comunità dell’agrigentino, dove da ieri c’è un nuovo centenario, il quarto in paese. Si tratta di Ciro Mangione, nato il 7 gennaio 1921. Il comune di Alessandria della Rocca, rappresentato per l’occasione dal vice-sindaco Alfonso Belluccia, dal presidente del consiglio comunale Salvatore Mangione, e dalla consigliera Mariella Greco, ha voluto omaggiare il proprio cittadino consegnandogli per qualche ora la fascia tricolore del sindaco. Tanta commozione per la famiglia.

loading..