Vigili del fuoco in azione a Licata dove negli scorsi giorni alcuni balordi hanno ben pensato di incendiare, in zone distinte della città, i cassonetti dei rifiuti. In particolare gli episodi si sono verificati in via Palma e in via Architetto a Licata. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno domato le fiamme.

