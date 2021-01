CCIAA di Agrigento: proseguono i webinar di eccellenze in digitale

Dal 19 Gennaio proseguiranno i webinar di eccellenze in digitale, la nuova edizione del progetto di Unioncamere supportato da Google, il cui obiettivo è aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori.

Dopo i primi due webinar di Dicembre, nei prossimi quattro appuntamenti (dal 19 gennaio ogni Martedi alle ore 15:00) si parlerà di Search Optimization (SEO) per rendere la propria impresa più visibile e ottimizzata nelle ricerche web e su come conoscere e presidiare i social network per sceglierli opportunamente in base al proprio business (facebook, Instagram, Twitter e Linkedin). Relazioneranno i Digital Promoter Alessandro Cacciato e Fabio Cimino.

“Il perdurare dell’emergenza sanitaria causata dal Covid – sottolinea il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – ha contribuito a fare comprendere quanto sia importante per le aziende disporre delle necessarie competenze digitali per potere affrontare meglio le criticità di questo periodo. In questa direzione – aggiunge Termine – lo sforzo del sistema camerale è volto ad offrire alle imprese quegli strumenti che possono rappresentare la differenza per sostenere la competizione nel momento della ripresa, speriamo più presto possibile, del nostro sistema economico”.

Di seguito il calendario dei webinar:

mar 19 gennaio ore 15:00 – “cos’è la seo – migliora il tuo posizionamento online”

mar 26 gennaio ore 15:00 – “conoscere e presidiare i social network – i primi passi con Facebook”

mar 2 Febbraio ore 15:00 – “conoscere e presidiare i social network – i primi passi con Instagram”

Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi al seguente link:

https://forms.gle/kPtxCYdvQgB9Eq6u6