Chiusi un locale e due autolavaggi: controlli anche a San Leone

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine al fine di verificare il rispetto delle norme anti-covid nell’agrigentino. Nelle ultime ore – in seguito ad accertamenti – sono state riscontrate alcune violazioni. In via Atenea è stato chiuso (per cinque giorni) un noto locale a cui sono state contestate violazioni. In particolare assembramenti e il non rispetto delle distanze.

Sempre ad Agrigento stessa sorte è toccata a due autolavaggi che, in seguito a controlli, sono stati sorpresi a violare le disposizioni anti-covid. Per loro è scattata anche una sanzione di 400 euro.

E nel pomeriggio di ieri, nel quartiere balneare di San Leone, i carabinieri di Agrigento hanno intensificato i controlli in seguito ad alcune segnalazioni che descrivevano assembramenti a piazzale Giglia. I militari dell’Arma hanno invitato le persone a mantenere distanze e non assembrare.