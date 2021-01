Droga in casa e furto di energia: condannato 53enne

Il giudice del Tribunale di Agrigento, Alfonso Pinto, ha disposto la condanna ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione nei confronti diun 55enne di Favara, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e furto di energia elettrica. L’uomo era stato arrestato ad ottobre dai carabinieri in seguito ad un blitz all’interno della sua abitazione in cui era stato rinvenuto un impianto per la coltivazione e circa trenta grammi di marijuana. Un controllo più approfondito aveva permesso di scoprire anche un allaccio abusivo. Il sostituto procuratore Fabrizia Fasulo aveva chiesto la condanna del 55enne ad un anno e nove mesi di reclusione. L’imputato è difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano che, invece, aveva chiesto l’assoluzione del suo assistito ritenendo non provata che l’abitazione fosse nella sua disponibilità.

