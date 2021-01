Paura a Ravanusa per rottura tubo gas: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di panico nella serata di giovedì in un quartiere di Ravanusa, nell’agrigentino, dove poco dopo le venti di sera nell’aria si è cominciato a sentire un forte odore di gas. Per un attimo si è temuto al peggio con la percezione che in breve tempo potesse verificarsi una esplosione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno riscontrato la rottura di una conduttura del gas che in poco tempo si è propagato nell’aria.

I vigili del fuoco hanno così scongiurato il peggio staccando la corrente elettrica nell’intero rione ed evacuando in via precauzionale alcune famiglie. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno aiutato i pompieri nella chiusura delle strade.