Picchiano 55enne e danneggiano auto: arrestati due fratelli

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato due fratelli del luogo di 24 e 19 anni – accusati di aver picchiato un 55enne agrigentino e averlo mandato in ospedale. L’arresto, però, non è stato convalidato dal giudice Manfredi Coffari, così come invece aveva richiesto il pm Emiliana Busto, e li ha rimessi dunque in libertà senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.

L’episodio contestato ai due giovani risale a giovedì nel quartiere di Villaseta. Secondo l’accusa i due fratelli avrebbero picchiato il 55enne provocandogli la frattura di un dito e poi avrebbero danneggiato la sua automobile. I due sono difesi dall’avvocato Teresa Alba Raguccia.