Droga tra le vie del centro di Agrigento: chiesti 9 rinvii a giudizio

Il sostituto procuratore della Repubblica – Alessandra Russo – ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di nove persone coinvolte nell’inchiesta “Piazza Pulita” che avrebbe smantellato un vasto giro di droga che si snodava tra piazza Ravanusella, via Vallicaldi e via Gallo, ad Agrigento.

Per mesi – secondo l’accusa – gli imputati avevano riversato tra i vicoli del centro storico di Agrigento, fiumi di hashish e marijuana. Giovani e giovanissimi i clienti prediletti di una banda di gambiani, che si erano quasi impossessati della centralissima Piazzetta Ravanusella e del dedalo di vie e viuzze della movida. Spaccio a cielo aperto, di giorno e di notte, nei confronti di ragazzi, frequentatori di pub e di happy hour, o studenti all’uscita di scuola. In più occasioni, la banda non aveva esitato, come registrato dalle telecamere dei Carabinieri, a prendere a bottigliate in testa i loro giovani clienti.