Il Consigliere Comunale di Porto Empedocle Giuseppe interviene sulla questione rifiuti nel centro storico

“Visti gli ultimi avvenimenti sulla discarica nel centro storico, ritengo che non si possono cercare alibi, l’amministrazione comunale con questa ennesima dimostrazione ha fallito su tutti i lati, ed e inutile cercare scuse o colpevoli.

Invece di continuare a scaricare le proprie responsabilità su altri, avrebbe dovuto prendere provvedimenti d’urgenza per ripulire l’aria e non l’ha fatto. Non ci vengano a raccontare la favola del lockdown. Come si sono occupati dei buoni spesa avrebbero potuto adempiere alla pulizia dell’area in linea con tutti i provvedimenti di sanificazione e igiene previste dalle norme anticovid.

Il sequestro dell’area è stata una dovuta conseguenza causata dall’abbandono del territorio e ciò che fa più scalpore è che tutto lo scempio di cui si parla si trova a meno di 100mt dal palazzo municipale.

È vero, probabilmente i tempi per la pulizia della zona adesso si dilatano, ma ciò è il risultato di una mancanza di controllo sul territorio cittadino, l’amministrazione è assente ingiustificata e si sarebbe anche dovuto evitare l’incendio di qualche mese addietro con tutte le conseguenze che i cittadini sono costretti a subire.

A tutto questo si aggiunge una protesta dei cittadini della contrada Ciuccafa, che aggrava ancora di più la situazione non soltanto nel centro storico ma anche in uno dei quartieri più popolosi della città, a conferma delle enormi difficoltà che questa giunta ha nel risolvere la questione rifiuti.

Il Sindaco e i suoi Assessori continuano a deludere gli empedoclini che sembrano tacere, forse perché spettatori di una realtà immutabile che vede l’amministrazione impreparata difronte a ogni difficoltà. Quindi diventa inutile parlare di grandi opere se poi non si riesce a gestire e governare anche le cose più semplici.

Questo è cio che offriamo ai cittadini e ai turisti e aldilà delle enormi discariche basta fare un giro per le vie della città per vedere l’abbandono totale di tutto il paese che ha contraddistinto i quasi 5 anni di azione amministrativa pentastellata.”