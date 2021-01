Maltrattamenti in famiglia: assolto 54enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di un uomo di 54 anni di Agrigento, accusato di maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di aver compiuto tali atti in presenza di un minore.

La vicenda scaturisce dalla denuncia dell’ex convivente, una cinquantenne agrigentina, che aveva raccontato agli inquirenti di maltrattamenti fisici e psicologici subiti. Durante il processo sarebbe però emersa un’altra verità caratterizzata sì da alterchi ma non maltrattamenti. Da qui l’assoluzione. L’imputato è difeso dall’avvocato Salvatore Bruccoleri.