Morì dopo aver salvato il figlio dalle fiamme: intitolata via a Dina Di Naro

A distanza di quasi quindici anni da quella tragica giornata di giugno, in cui per salvare la vita del figlio in seguito ad un incidente stradale perse la vita, viene dedicata una via a Dina Di Naro, donna tenace, scomparsa a soli 39 anni nel 2006. La cerimonia, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, è avvenuta ieri a Canicattì alla presenza del sindaco Ettore Di Ventura, dei familiari della donna e del parroco.

La vicenda risale al giugno 2006. Dina Di Naro riuscì a salvare il figlio dalle fiamme che avevano avvolto l’abitacolo dell’auto con cui poco prima avevano avuto un incidente. Il figlio riuscì a salvarsi grazie all’intervento della madre. Per quest’ultima, invece, non ci fu nulla da fare. Canicattì adesso rende omaggio a Dina Di Naro dedicandole un’intera via.