“Non lo so” è il primo inedito della cantante Lidia Miceli, in collaborazione con Francesco Campisi

Lidia debutta nel panorama musicale con l’uscita del singolo “Non lo so”. Una canzone dallo stile rock, in cui si mette in risalto la capacità di affrontare un amore pieno di dubbi e incertezze, rivelando in qualche modo la voglia di andare avanti e di ricominciare a vivere quell’amore logorato dalle avversità della vita stessa.

La canzone è stata realizzata con la collaborazione del musicista Francesco Campisi che ha curato la musica e l’arrangiamento. “Non lo so” sarà disponibile sui Digital stores dal 18 gennaio 2021.

Il videoclip è già su Youtube: Lidia – Non lo so (feat. Francesco Campisi).



Testo e voce : Lidia Miceli.

Musica: Francesco Campisi.

Mix & master: Ivan Ika Mirković.

Operatori Cam: Nino Spataro & Nicola Piazza.

Montaggio: F.C.