Tenta di sfondare porta dell’ex convivente: arrestato 35enne

Ancora guai per un trentacinquenne tunisino che negli ultimi giorni ha causato non pochi problemi di ordine pubblico ad Agrigento. L’uomo è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti della sezione Volanti della Questura poiché ha tentato di sfondare la porta dell’ex convivente a calci dopo una discussione. Il fatto è avvenuto in via Callicratide.

Il tunisino è finito in carcere. Già negli scorsi giorni l’uomo si era reso protagonista di un danneggiamento di una volante della Polizia e di una rissa in via Pirandello, nel cuore della città.