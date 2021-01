Covid-19, Anna Alba: ” Serve buon senso e rispetto delle regole”

Post festività di Natale i contagi da Coronavirus stanno aumentando un pò ovunque. A Favara in pochi giorni da 18 contagi si è arrivati a 41 soggetti positivi. Questo è quanto dichiarato in una diretta facebook dalla Sindaca Anna Alba.

Gli ultimi tre contagi, comunicati dall’Asp di Agrigento questa mattina,si tratta di soggetti asintomatici e sono in isolamento domiciliare; una signora invece è stata ricoverata presso una struttura ospedaliera.

“C’è molta preoccupazione, dichiara la sindaca Alba. Io non mi preoccupo tanto dell’apertura delle scuole che, a mio parere, sono dei luoghi sicuri, mi preoccupano le file nei supermercati, alle poste, non vedo il rispetto del distanziamento e l’uso scorretto della mascherina. Non sono tanti i controlli delle forze dell’Ordine a far diminuire i contagi ma quanto il buon senso. Bisogna rispettare le regole”.