Sciacca, Uilpa Vigili del Fuoco: “Strada di accesso in pessime condizioni”

Il “Ponticello” in viale Siena a Sciacca, strada che si ricollega con la SP 37 Sciacca/Caltabellotta, unica strada di entrata/uscita per il raggiungimento della sede Distaccata dei vigili del fuoco di Sciacca versa in grave condizioni. A denunciare tale situazione è il Sindacato Uilpa dei Vigili del Fuoco che chiedono alle istituzioni un ripristino della via ed evitare il rischio prolungamento dei tempi di Soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.

La nota della Uilpa:

“Unica strada di entrata/uscita per il raggiungimento della sede Distaccata VVF di Sciacca; già transennato da tempo da parte della polizia locale e sempre meno agile causa smottamenti naturali legate a cause idrogeologiche, che collega il Distaccamento dei VVF di Sciacca all’intera cittadina e non solo… Tanto che è stato lasciato lo spazio appena utile al passaggio dei Mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco appunto!, si legge nella nota della Uilpa. Ci troviamo quindi come sindacato a denunciare questa preoccupante situazione, in quanto se non si interviene nell’immediato alla riparazione dello stesso tratto di strada,si interromperebbe il traffico veicolare, il personale tutto e il “soccorso in primis, che si vedrebbe ritardare l’arrivo sul luogo dell’intervento di circa mezz’ora optando il passaggio su una strada secondaria, in quanto il ponticello è l’unica via di entrata/uscita a ridosso del sopracitato Distaccamento VVF e per raggiungere la città, e per raggiungere anche il vicino Ospedale, causa di numerosi Interventi di Soccorso a Persona o di Ascensore Bloccato presso la stessa struttura Sanitaria. Facciamo presente infine, che il Distaccamento VVF di Sciacca, vista l’estensione e la competenza sui territori e comuni limitrofi, chiude ogni anno con un numero di Interventi di Soccorso sopra ai 1500. Fiduciosi quindi che le autorità tutte, con una sinergia comune, possano risolvere nella maniera più celere i lavori per la sistemazione e l’adeguamento dei mezzi pesanti, su detto tratto Stradale.”