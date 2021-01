Travolse e uccise turista appena arrivata a Lampedusa: chiesti 5 anni di carcere

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a cinque anni di reclusione nei confronti di un giovane di 24 anni di Lampedusa, accusato di omicidio stradale. La vicenda riguarda la morte della turista e sindacalista Caaf-Cgil Fulvia Morando, 49 anni, originaria di Pinerolo, travolta e uccisa a Lampedusa dove era appena arrivata per trascorrere le vacanze estive.

La donna, in compagnia di un collega, era uscita dal residence dove alloggiava per fare la prima passeggiata in centro: mentre camminava è stata investita da un piccolo fuoristrada Suzuki Santana ed è finita contro un muretto. Era arrivata sull’isola la sera prima dell’incidente mortale. L’imputato è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio. Si torna in aula il 14 gennaio per la sentenza.